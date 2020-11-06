«Роскосмос» попросил триллионы рублей на конкурента интернета от Маска

На создание сверхтяжелой ракеты «Енисей», развертывание системы околоземных спутников «Сфера» (частичного конкурента Starlink от Илона Маска) и модернизацию Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) «Роскосмос» просит выделить из государственного бюджета триллионы рублей, заявил РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Александр Иванов.

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«Под 1 триллион рублей просят на сверхтяжелый носитель, полтора триллиона на проект "Сфера". Госпрограмма вооружения скоро окажется меньше, чем запросы "Роскосмоса" на свои проекты», — сказал член коллегии ВПК.

По его словам, изначально «Роскосмос» просил на ГЛОНАСС «почти 1 триллион рублей, сейчас сумма значительно сокращена». «Если мы говорим о единой космической программе, то логично собрать все вместе и представить единым документом. Это пока не сделано», — сказал Иванов.

В ноябрьском выпуске официального журнала госкорпорации «Русский космос» сообщалось, что к 2030 году «Роскосмос» запустит около 600 спутников системы «Сфера», «аналогами» которой являются западные проекты Starlink и OneWeb.