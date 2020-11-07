Байден выступит с обращением к американцам

Демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу на выборах президента США, выступит с обращением к американской нации в субботу в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее 7 ноября Байден провозгласил себя избранным президентом США. Его соперник и прежний президент Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».