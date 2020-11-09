В Британии высмеяли cкандальное видео с Дзюбой

Британские болельщики высмеяли интимное видео с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Комментарии доступны под публикацией Daily Mail в Twitter.

Часть пользователей задалась вопросом, для чего футболист снимал это видео и кому оно предназначалось. Другие посмеялись над тем, что интимное видео стало причиной потери места в сборной России. «Тренер национальной команды испугался интимных подробностей? Почему он отказался вызывать Артема?», «Этот русский озорной малый», — писали фанаты.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки в «Зените».

После утечки видео Дзюба записал видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя.