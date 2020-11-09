На Украине захотели принудительно отселять россиян в случае войны

На Украине захотели принудительно отселять россиян в определенные государством места в случае войны. Соответствующий законопроект Кабинет министров внес в Верховную раду, сообщает ТАСС.

В законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» обозначены задачи правоохранителей, военнослужащих, а также органов местного самоуправления по сбору, сопровождению, охране и содержанию пленных и интернированных.

Под последним, по словам авторов проекта, подразумеваются граждане тех стран, которые предпринимают агрессивные действия против Украины, если это нужно в интересах нацбезопасности. Речь идет в том числе о России, уточняет ТАСС.

Согласно тексту документа, в случае отселения иностранцы не смогут покинуть территорию Украины до отмены решения об интернировании.

Ранее Госкомтелерадио Украины запретило ввоз детских книг из России, найдя в них «пропаганду государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики». В книге под названием «А почему небо голубое?» эксперты обнаружили отдельные страницы посвящены описанию государственного флага России.