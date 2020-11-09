Российского комика раскритиковали за сфабрикованное самоубийство

Российского комика Максима Мунхоева раскритиковали за фабрикацию собственного самоубийства. Его коллега Татьяна Щукина сообщила в Twitter, что юморист жив, а новость о его суициде, о которой она рассказала 8 ноября, была шуткой.

«Максим Мунхоев жив. Это оказался перформанс. Перформанс, стоивший мне седых волос», — написала Щукина. Она подчеркнула, что друг Мунхоева Михаил Босов отправлял ей голосовые сообщения, в которых рассказывал, что опознал тело комика и что Мунхоев «точно мертв».

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Щукина раскритиковала коллег за такой поступок, посчитав его некорректным и никак не относящимся к юмору. «Играть с человеческими эмоциями, тем более с теми, которые связаны со скорбью, — это не весело. Это не нормально. И это не искусство», — подчеркнула девушка.

С ней согласился и другой коллега Мунхоева комик Александр Долгополов. Он обматерил людей, которые «считают уморительным разыграть самоубийство», и написал, что с ними не должны иметь дел ни другие комики, ни организаторы, ни зрители.

Ранее популярный российский комик, участник шоу Stand Up канала ТНТ Стас Старовойтов признался, что страдает от алкоголизма. По его словам, в прошлом году он провел месяц в реабилитационной клинике, осознав, что регулярно злоупотребляет спиртным.