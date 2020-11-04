Популярный комик ТНТ признался в алкоголизме

Популярный российский комик, участник шоу Stand Up канала ТНТ Стас Старовойтов признался, что страдает от алкоголизма. Об этом он рассказал в эфире подкаста «Время от времени» комика Славы Комиссаренко. Выпуск опубликован на YouTube.

«Я в рехабе провалялся 28 дней год назад. Я бухал сильно, у меня начались психозы алкогольные», — отметил он. По словам Старовойтова, это запой, который растянулся практически на полгода.

Комик пояснил, что не употреблял алкоголь семь дней подряд, но постепенно начал осознавать, что каждые выходные злоупотребляет спиртным. «Начал понимать, что по выходным в принципе только бухаю. Потом выходные стали в понедельник и вторник. И раз, начал ходить в непотребном виде по дому», — вспомнил стендапер.

По словам Старовойтова, состояние, когда «творческая личность занимается самоуничтожением», далеко от романтического образа творческой личности. «Понял, что это ненормально, оправданий нет, поехал и провалялся там 28 дней. Не то чтобы помогло, но изменило отношение к происходящему», — рассказал комик.

Стендапер пояснил, что нет гарантий, что через несколько месяцев некое событие не станет основанием для того, чтобы он снова ушел в запой. «Сейчас я выпиваю вино. Я выбрал себе напиток, который меня устраивает», — заметил Старовойтов.

Ранее комик Дмитрий Хрусталев рассказал о своих проблемах с алкоголем. Соведущий шоу «Вечерний Ургант» перестал употреблять спиртные напитки несколько лет назад, потому что зависимость мешала ему жить.