Девушка уличила парня в измене благодаря еле заметной детали на фото

Пользовательница TikTok Сидни Кинш (Sydney Kinsch) уличила возлюбленного в измене благодаря еле заметной детали на фото. Видео ее разоблачения стало вирусным и за несколько дней собрало 1,8 миллиона просмотров.

24-летняя американка загрузила в TikTok видео, на котором она показывает, как рассекретила неверного парня. По ее словам, бойфренд прислал ей селфи, сделанное во время поездки на машине. Кинш внимательно изучила снимок и заметила в отражении солнцезащитных очков парня, что рядом с ним в пассажирском кресле сидит девушка.

«Парень, с которым я встречалась четыре года, прислал мне фотку того, как он мне изменяет, — отметила Кинш в видео. — Дамы, проверяйте отражение в солнцезащитных очках своих бойфрендов».

Позже ее возлюбленный решил оправдаться и заявил, что рядом с ним сидела девушка его друга. В результате Кинш узнала, что за последний месяц ее парень встречался как минимум с пятью разными девушками.

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