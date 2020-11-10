Жириновский предложил оставить Навального в Германии и аннулировать его паспорт

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить Алексея Навального в Германии и аннулировать его загранпаспорт. Об этом сообщает издание Znak.

«Навальный? Аннулируйте загранпаспорт. Все», — сказал политик. Депутат сравнил блогера с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвардом Сноуденом, который бежал из США в Россию и принял решение получить российское гражданство.

«И Навальный примет немецкое гражданство», — заявил он на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).