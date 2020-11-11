Россиянам предложили присоединиться к решению вопросов развития городской среды

Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минстроем России разработал Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Теперь чтобы сделать что-то для собственного города нужно только твое желание, а в остальном поможет наш "дорожный план" — сформированный на основе большого опыта сценарий действий для взаимодействия с местным самоуправлением», — отметили авторы проекта.

Подробнее об инициативе повествуется в фильме «Поле», который опубликован на YouTube.

«Фильм "Поле" про нас с вами, про то, как иногда кажется легко поставить шлагбаум, облагородить палисадник, установить детскую площадку или просто решить, что делать со старым деревом у подъезда, а на деле жителям приходится жарко спорить в поисках компромисса и варианта, который устроил бы всех», — говорится в подписи к ленте.

Как сообщили в Центре городских компетенций (АСИ), главной целью вовлечения граждан в развитие городской среды является обеспечение устойчивого социального и экономического развития городской среды, формирования сообщества заинтересованных в развитии территории лиц, повышение качества архитектурных и планировочных решений, увеличение востребованности городских пространств и качества разрабатываемых проектов.