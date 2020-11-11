Девушка впервые встретила родителей и лишила их сна историей своей жизни

19-летняя девушка рассказала на Reddit о том, как впервые встретилась со своими биологическими родителями. Узнав историю ее жизни, они расплакались, а спустя несколько дней мать написала, что лишилась сна.

По словам рассказчицы, она попала в приемную семью сразу после рождения, однако удочерение «не сработало». Вскоре она оказалась на патронажном воспитании, где и росла до 18 лет. После совершеннолетия девушка получила в Facebook сообщения от человека, который представился ее биологическим отцом. Они договорились встретиться, мужчина пообещал, что также позовет ее биологическую мать.

«Когда я пришла в ресторан, я была шокирована и расстроена тем, что отец и мать привели своих супругов и детей, чтобы удивить меня. Там была даже мать моего отца, то есть моя бабушка», — описала встречу автор. В течение часа героиня истории слушала их истории и фальшиво улыбалась, завидуя детям, которых ее родители любили, и их счастливой жизни, которую они прожили, избавившись от нее.

Затем девушку спросили о ее жизни. Она расплакалась и рассказала, что ее приемные родители были ужасными, как и жизнь на патронажном воспитании. С сарказмом она сказала родителям, что рада, что их жизни сложились так хорошо, потому что ее жизнь — нет. Отец и мать рассказчицы тоже расплакались прямо в ресторане. После ужина мужчина отвез девушку домой и долго извинялся.

Вскоре девушка получила несколько сообщений от родителей в Facebook. Они просили у нее прощения, мать также писала, что не может спать и хочет встретиться снова. Автор публикации не ответила ей на сообщения, однако призналась, что чувствует себя нехорошо из-за этой ситуации. Биологические родители показались ей очень приятными людьми, и ей жаль, что она могла разрушить их счастливую жизнь.

Тем не менее в комментариях на Reddit пользователи поддержали героиню истории. «Возможно, все предыдущие 19 лет они цеплялись за идею того, что у тебя была лучшая жизнь, чем они могли бы дать. Теперь они столкнулись с реальностью и понимают, что их счастье построено на возможностях, которые они получили, потому что обрекли тебя на страдания. Это наверняка больно, но это не твоя вина», — написал LeafPankowski. Многие также обратили внимание девушки на то, что за 19 лет ее биологические родители ни разу не поинтересовались тем, как складывалась ее жизнь.