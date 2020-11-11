Российский депутат рассказал о своем похищении для «серьезного разговора»

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов был похищен неизвестными и вывезен в безлюдное место для «разговора». Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

Инцидент произошел утром в среду, 11 ноября, когда Анистратов прогревал машину возле своего дома. «Крепкие ребята забрались в мою машину и, угрожая ножом, связали и увезли меня на улицу Лесную, где состоялся серьезный разговор», — сказал он, не уточнив подробности.

После беседы злоумышленники сели в автомобиль политика и уехали. Мужчина обратился в полицию и уже написал заявление. Он отметил, что не получил никаких повреждений, но находится в шоке.

Александр Анистратов был избран в гордуму Южно-Сахалинска в сентябре 2019 года и представляет партию «Справедливая Россия». Он занимает пост заместителя председателя постоянного комитета по городскому хозяйству.