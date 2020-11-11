Адвоката лишили статуса за разглашение тайны по делу Ефремова

Адвоката Александра Добровинского лишили статуса за разглашение им адвокатской тайны. Об этом он сообщил ТАСС после получения решения квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы.

По его словам, тайной являлась информация о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

«Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом», — сказал Добровинский.

Он указал на множество «брешей» в решении о лишении его статуса адвоката, которые дают ему возможность оспорить его, так как он с ним не согласен.

30 октября сообщалось, что причиной дисквалификации Добровинского на два года стало нарушение одной статьи Кодекса профессиональной этики адвоката, вследствие чего было подорвано доверие к адвокатуре. Решение было принято 29 октября.

18 сентября также потерял статус адвоката на один год Эльман Пашаев за нарушения в ходе защиты Ефремова.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, а затем снизили срок на полгода.