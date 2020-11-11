Осужденную в США россиянку Осипову освободили

Россиянку Богдану Осипову, осужденную за похищение и вывоз за пределы США собственных детей и за «вымогательство международного масштаба», освободили из американской тюрьмы в штате Коннектикут. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство России в США

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут! Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве также выразили надежду на справедливость по отношению к россиянке и пожелали ей здоровья и «успехов в отстаивании своих интересов». Посольство намерено добиваться возвращения Осиповой в Россию.

В октябре Апелляционный суд в США одобрил прошение россиянки Богданы Осиповой о скорейшем освобождении и приостановке процесса ее перевода в штат Канзас для оглашения повторного приговора.

7 июня 2019 года Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) признал 38-летнюю россиянку виновной и постановил вернуть детей в США. Ее приговорили к семи годам тюремного заключения. По версии следствия, в 2014 году Осипова вывезла из страны двоих детей без согласования с мужем. К тому моменту супруги начали бракоразводный процесс. В России женщина родила третьего ребенка: у пары двое совместных детей, старший ребенок рожден от первого брака россиянки. В 2017-м она приехала в Уичито, где и была задержана. Дети продолжали оставаться в России.