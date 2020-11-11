Сергей Кириенко займется развитием креативных индустрий

В России создадут рабочую группу с участием представителей администрации президента и правительства для развития креативных индустрий. Об этом на форуме «Сильные идеи для нового времени» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

Он рассказал, что сопредседателем группы вместе с ним станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сама же инициатива о создании сообщества принадлежит представителям креативных индустрий, подчеркнул Кириенко и заметил, что группа, объединяющая министерства, ведомства и саму креативную сферу станет эффективной и «работать будет всерьез».

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве с 11 по 13 ноября. За время подготовки собрано около 15 тысяч идей для развития российской экономики, социальной и технологической сфер. 100 участников презентуют свои проекты представителям федеральных органов власти и институтов развития.