Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Цены на нефть взлетели
Порье подписал контракт на бой с Макгрегором
Рыболов поймал на сомика рекордного сома
Москвичка съездила на дачу и лишилась квартиры
Пилот Балтфлота получил срок за перевозку частных грузов на военном самолете
Протестующие в Ереване избили полицейского
Нагорно-карабахские партии потребовали отставки Пашиняна
В Петербурге вслед за Москвой усилят ограничения из-за коронавируса
Познер констатировал упадок в США
Nokia возродила легендарный телефон
Новости партнеров

Сергей Кириенко займется развитием креативных индустрий

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В России создадут рабочую группу с участием представителей администрации президента и правительства для развития креативных индустрий. Об этом на форуме «Сильные идеи для нового времени» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

Он рассказал, что сопредседателем группы вместе с ним станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сама же инициатива о создании сообщества принадлежит представителям креативных индустрий, подчеркнул Кириенко и заметил, что группа, объединяющая министерства, ведомства и саму креативную сферу станет эффективной и «работать будет всерьез».

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве с 11 по 13 ноября. За время подготовки собрано около 15 тысяч идей для развития российской экономики, социальной и технологической сфер. 100 участников презентуют свои проекты представителям федеральных органов власти и институтов развития.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин и Кириенко поздравили активистов движения «Волонтеры Победы»
Объявлены победители конкурса «Лидеры России. Политика»
Кириенко назвал воспитание патриотизма главной целью единоборств в России