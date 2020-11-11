Последние слова умирающего от COVID-19 медбрата попали на видео

Мексиканский медбрат записал видеообращение для родственников за несколько часов до смерти от COVID-19. На видео с последними словами пациента обратило внимание издание Daily Mail.

28-летний Серхио Умберто Падилья Эрнандес (Sergio Humberto Padilla Hernandez) из мексиканского штата Чиуауа снял трогательное послание для своих близких перед тем, как 5 ноября его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На кадрах видно, как пациент говорит: «Я хочу, чтобы вы помнили, кто я есть и кем я был, что бы ни случилось, и какую бы участь мне ни уготовил Бог. Поскольку я вернусь, это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней. Увидимся снова, мои друзья, моя семья. Я люблю вас».

На следующий день Эрнандес скончался. Он работал членом бригады медбратьев и медсестер из четырех человек в городской больнице.

Чиуауа — один из штатов Мексики, наиболее пострадавших от пандемии. По последним данным, в Мексике выявлено 972,8 тысячи случаев заражения, погибли 95,2 тысячи человек.

Ранее писательница Аденике Аденитир раскрыла последние слова умершего от новой коронавирусной инфекции отца. Он смотрел на нее и повторял фразу «Моя прекрасная дочка».