На Урале появился новый научный математический центр

На Урале появился новый региональный научно-образовательный математический центр (НОМЦ). Об этом сообщил ТАСС директор Института математики и механики УрО РАН, член-корреспондент РАН Николай Лукоянов.

По его словам, центр был создан на базе трех научных и образовательных организаций: Уральского федерального университета, Института математики и механики Уральского отделения РАН и Удмуртского госуниверситета. В настоящее время НОМЦ уже функционирует, отметил Лукоянов.

Как отмечается, общий объем средств, выделенных на создание и развитие математического центра, в 2020 году составит 80 миллионов рублей.

Создание НОМЦ в России предусмотрено нацпроектом «Наука», который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры.