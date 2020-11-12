«Роскосмос» запустит недоделанную «Ангару»

Конструктивно тяжелая ракета «Ангара-А5», которую «Роскосмос» в ноябре планирует запустить второй раз в своей истории с Плесецка, не будет отличаться от носителя, впервые стартовавшего в декабре 2014 года. Об этом сообщил в программе «Космическая среда» на «Роскосмос ТВ» главный конструктор комплекса Дмитрий Петров.

Специалист отметил, что ракета, согласно тактико-техническому заданию, выведет на околоземную орбиту 2,4 тонны нагрузки (в ходе первого пуска выводилось две тонны). «Конструктивно ракета не отличается от ракеты первого пуска», — заявил главный конструктор комплекса.

В октябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал, что созданная Центром Хруничева ракета, запущенная в декабре 2014 года, оказалась недоделанной. По его словам, проведенное «испытание не подтвердило заложенные требования заказчика», поскольку «выводимая масса оказалась ниже, чем нужно».

В октябре источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что второй в истории пуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на ноябрь.

В июле бывший гендиректор и экс-конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров объяснил дороговизну «Ангары-А5». «Заработная плата, электроэнергия, газ, тепло, накладные расходы, транспортные услуги нужно куда-то вписать. И когда трехкратный цикл изготовления вешают на одно изделие, естественно, его цена растет в три раза», — сказал бывший руководитель.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в июле и декабре 2014 года). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.