Крупнейшая газовая компания США пообещала обнулить выбросы

Американская компания EQT Corporation, крупнейший в США производитель газа, пообещала сделать нулевым объем прямых выбросов, то есть тех, которые образуется от ее деятельности или под ее контролем. О таких планах заявил генеральный директор компании Тоби Райс, пишет Bloomberg.

В настоящее время компания стремится снизить выбросы. Она меняет оборудование, работающее на ископаемом топливе, на электроприборы. Также с помощью новых технологий, в том числе датчиков реального времени (позволяют начинать процессы в точное время или с точным интервалом), сокращается время бурения и уменьшается энергопотребление.

Материалы по теме Не дышите Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить? Климатическое оружие Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус

Однако в дальнейшем, утверждает Райс, EQT разработает такой план, который позволит ей удовлетворять современным экологическим требованиям. Также компания ищет способы снизить выбросы в рамках всей цепочки поставок.

Одним из самых простых способов Райс назвал замену каменного угля на газ при производстве электроэнергии. Для США, которые продолжают потреблять уголь, это большая возможность.

Коснувшись планов вероятного победителя президентских выборов в США Джо Байдена по снижению выбросов, глава EQT заметил, что он пока недостаточно знаком с ними. Хотя теоретически они могут привести к запрету использования газа в качестве топлива для электростанций. Однако в краткосрочной перспективе давление на уголь принесет выгоду производителям газа.

Неделю назад президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. Большая часть задачи была решена в 1990-е годы, когда в России резко сократилось производство.