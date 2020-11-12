Турист сравнил популярные нудистские пляжи России и выбрал лучший

Российский турист сравнил нудистские пляжи страны и выбрал лучший. Своими впечатлениями Алексей Кутовой поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил путешественник, особой популярностью у российских нудистов пользуются два пляжа: один находится в Крыму, в Лисьей бухте, а второй — в заповеднике Большой Утриш в Анапском районе Краснодарского края.

Лисья бухта, или Лиска, по словам автора, — место, известное с давних времен, куда «всегда съезжались музыканты и йоги». Преимуществами бухты путешественник назвал родник на горе, из которого можно пить чистую воду, и красивые виды. «Многие и ставят там свои палатки. Кусты и небольшие деревья спасают от палящего солнца», — написал он.

В то же время, отметил Кутовой, сам пляж в Лисьей бухте «совсем плох». «Ну никак не вдохновляют эти серые камни вокруг. Наверное, место для отдыха было выбрано нудистами неслучайно. Просто большинство туристов никогда не захочет купаться здесь», — предположил он.

В свою очередь, на Большом Утрише, есть четыре лагуны, где можно ставить палатки. Чем дальше лагуна, тем, по словам автора, «более спокойные люди там отдыхают». «В первых чаще останавливаются ленивые пьяницы и другие сомнительные личности», — отметил Кутовой.

Главным преимуществом Большого Утриша путешественник назвал особенности самой заповедной местности: не нужно лезть в гору, чтобы спрятаться в тени деревьев, — на небольшом возвышении раскинулся хвойный лес.

«Но есть и негативное отличие. На Утрише совсем нет источников с водой. Поэтому ее придется тащить на себе около пяти километров. Учитывая, что нужно нести еще и палатки, спальники и прочие вещи, это совсем неудобно. Впрочем, можно доплыть и на катере за деньги», — отметил он.

Сравнивая пляжи, путешественник пришел к выводу, что Большой Утриш более популярен, чем Лисья бухта — туда «приезжает много интересных людей, и образовалась своя тусовка, которая собирается на одном месте каждое лето».

«В Лисьей бухте можно не только поваляться на пляже, но и полазить по горам. А на Утрише полно мест, чтобы развесить гамак между деревьями и просто качаться в нем, читая книгу. Дело вкуса», — подытожил автор блога.

В октябре россиянка, отдыхавшая в Крыму, пришла на нудистский пляж в Крыму и удивилась, не найдя там голых людей. По словам блогерши, когда она приехала на побережье рано утром, отдыхающих еще не было, позже они начали приходить. Тем не менее все они были в купальниках, плавках или другой одежде.