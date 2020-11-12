Рыбаки поймали огромную опаху весом 65 килограммов

У берегов американского штата Вирджиния поймана огромная опаха. Об этом сообщает WAVY-TV.

Рыба попалась на крючок рыболовов, удивших меч-рыбу с судна в 130 километрах от города Верджиния-Бич. Опаха клюнула, когда они уже собирались возвращаться на берег.

Им понадобилось 45 минут, чтобы вытащить улов из воды. Вес рыбы составил 65 килограммов. Это лишь на 16 килограммов уступает мировому рекорду — 81,6 килограмма.

Обыкновенные опахи обитают на глубине от 100 до 400 метров. Известны особи длиной до двух метров, их вес достигает 270 килограммов. Считается единственной полностью теплокровной рыбой.

В августе сообщалось, что рыбаки с филиппинского острова Тубабао поймали глубоководную опаху размером со взрослого человека. Вес рыбы составлял 80 килограммов.