Мир между ОАЭ и Израилем отпраздновали выпуском часов за десятки тысяч рублей

Предприниматель, занимающийся производством часов, решил отпраздновать сделку по нормализации отношений между ОАЭ и Израилем и выпустил по этому случаю аксессуар ограниченной серии. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Дизайнерский бренд Морриса Вайса получили название IDW. Новые представленные часы имеют прозрачную заднюю крышку с индивидуальным номером, через которую виден их внутренний механизм из смеси матовой и полированной стали. На лицевой стороне изделия изображена звезда Давида, а синие стрелки на белом фоне символизируют цвета израильского флага. Стоимость часов ограниченного тиража 300 экземпляров на сайте марки составляет 395 фунтов стерлингов (почти 40 тысяч рублей).
Известно, что в 29 лет Вайс вернулся из Великобритании на родину в Израиль. «Часы IDW — это мое личное выражение любви к Израилю. Они о физической красоте земли и красоте, которая не всегда видна, о чувстве единства и братства, о тысячелетней стойкости перед лицом невзгод и о вкладе еврейского народа в общество», — высказался он.
По мнению предпринимателя, новые мирные соглашения между ОАЭ и Израилем принесут надежду для региона, а также осознание сходства культур, в частности общая любовь к семейным и жизненным ценностям. «Я бы хотел увидеть IDW на запястьях мировых лидеров, празднующих мирное соглашение», — заключил Вайс.
Известно, что 20-летнем возрасте бизнесмен начал торговать швейцарскими часами, в том числе Breitling, Rolex и Jaeger-LeCoultre, прежде чем основать компанию The Watch Exchange для продажи подержанных часов.
В сентябре главы Израиля, ОАЭ и Бахрейна подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Бахрейн и ОАЭ признают Государство Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.
В ноябре 2017 года нигериец Токс Дэниел представил самый дорогой в мире аксессуар для евреев. Речь идет о ермолке — головном уборе, украшенном 3500 кристаллами Swarovski. Стоимость изделия на тот момент составляла 167 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей).