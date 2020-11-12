Евросоюз объяснил нежелание покупать российскую вакцину от коронавируса

Евросоюз собирается использовать для борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 вакцины, произведенные в странах ЕС. Таким образом объяснил нежелание блока закупать российский препарат «Cпутник V» официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает «Интерфакс».

«Уже некоторое время мы располагаем стратегией вакцин, которая реализовалась во многих переговорах, впрочем, до сих пор ведущихся, с производителями вакцин (...). Мы сосредоточиваемся на группе предприятий, которые производят или будут производить свои вакцины в Европе», — приводит агентство его слова.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.