Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Погибший в бойне на аэродроме в Воронеже прикрыл собой сослуживцев
Пятилетняя девочка самостоятельно вызвала скорую помощь и спасла мать
Дочь Деми Мур опубликовала откровенное фото актрисы
В российской школе отравилось больше ста детей
«Главный фрик России» раскрыл негативное влияние шоу Малахова на его жизнь
Студентам российского города пообещали квартиры за работу в скорой помощи
Оценено влияние пандемии на социальное неравенство в России
Стало известно о запуске авиасообщения из России в популярную европейскую страну
Рядом с Землей взорвались четыре звезды
Названы обеспечившие успех Байдену группы избирателей
Новости партнеров

Евросоюз объяснил нежелание покупать российскую вакцину от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Евросоюз собирается использовать для борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 вакцины, произведенные в странах ЕС. Таким образом объяснил нежелание блока закупать российский препарат «Cпутник V» официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает «Интерфакс».

«Уже некоторое время мы располагаем стратегией вакцин, которая реализовалась во многих переговорах, впрочем, до сих пор ведущихся, с производителями вакцин (...). Мы сосредоточиваемся на группе предприятий, которые производят или будут производить свои вакцины в Европе», — приводит агентство его слова.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция захотела производить у себя российскую вакцину от коронавируса
Гинцбург предрек проблемы для иностранной вакцины от COVID-19
Еще один российский медик заразился коронавирусом после прививки «Спутник V»
ВОЗ обозначила масштаб вакцинации от COVID-19 для завершения пандемии