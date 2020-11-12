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Британия побила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

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Фото: Andreas Gebert / Reuters

Великобритания побила рекорд по дневному приросту числа выявленных зараженных коронавирусом SARS-CoV-2: за последние сутки в стране обнаружили более 33,4 тысячи новых случаев, сообщает агентство Reuters.

Это наибольшее суточное число инфицированных за все время пандемии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о новом карантинном режиме продолжительностью как минимум в месяц — правительство опасается, что доля больных вырастет настолько, что система здравоохранения перестанет справляться с их наплывом.

Число умерших от связанных с COVID-19 причин пока не известно, но по общему количеству жертв Британия находится на пятом месте в мире после США, Бразилии, Индии и Мексики. Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, там выявлено 1,29 миллиона больных.

Ранее о преодолении подобного «рекорда» сообщали из США — там за сутки выявили 145 тысяч новых заболевших.

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