Бывший соперник Трампа согласился стать министром труда у Байдена

Бывший потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс согласился стать министром труда в администрации Джо Байдена, если ему поступит такое предложение. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Я хочу сделать все возможное, чтобы защитить находящиеся в этой стране под угрозой семьи трудящихся — будь то в Сенате [Конгресса США] или в администрации Байдена. Посмотрим, что будет дальше», — пояснил сенатор от штата Вермонт.

Один из бывших соперников действующего президента Дональда Трампа подчеркнул, что определенно воспользуется полномочиями для борьбы за права рабочего населения, если Байден попросит его присоединиться к кабинету министров.

Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в начале апреля. Он фактически был последним конкурентом Байдена. Сенатор посоветовал тогдашнему кандидату в президенты поработать над укреплением своих отношений с рабочим классом и молодыми избирателями.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.