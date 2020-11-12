Широков осудил критиков Дзюбы

Бывший футболист сборной России Роман Широков осудил критиков нападающего Артема Дзюбы после публикации в сети интимного видео с его участием. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Не пойму, в чем проблема. Все перевозбудились. Он же нигде напоказ не выставлял. Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, а на федеральном ТВ в политическом шоу говорят о Дзюбе. Это даже не дно», — заявил Широков. Он добавил, что футболиста не должны были лишать места в сборной России и капитанской повязки в петербургском «Зените».

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените». На следующий день программа «60 минут» на канале «Россия 1» была посвящена футболисту, во время показа которой была выведена надпись «Я/Мы Дзюба».

Широков на данный момент находится под следствием за избиение арбитра Никиты Данченкова. Ему грозит до двух лет лишения свободы.