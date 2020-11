Группа System Of A Down собрала сотни тысяч долларов в поддержку Армении. Об этом они сообщили в интервью, опубликованном на YouTube-канале коллектива.

Музыканты передали 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении. Деньги удалось заработать благодаря выходу двух новых синглов.

В видео участники группы возмутились тем, что конфликт в Нагорном Карабахе был развязан во время пандемии коронавируса. Они обвинили Турцию и Азербайджан в военных преступлениях и агрессии. Фронтмен Серж Танкян заявил, что хочет привлечь внимание мира к несправедливости, которая происходит в Арцахе, а басист Шаво Одаджян рассказал, что ему и другим знаменитостям поступают угрозы в соцсетях из-за поддержки армян.

Ранее в ноябре System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые песни и посвятили их конфликту в Нагорном Карабахе. Речь идет о треках Protect The Land и Genocidal Humanoidz.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии Россия вводит в регион 1960 военнослужащих.