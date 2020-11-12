Стилистка показала эффект средства для волос на хлебе и удивила зрителей

Британская стилистка продемонстрировала необходимость использования средства для волос с эффектом термозащиты на хлебе и удивила пользователей сети. На опубликованный в Facebook ролик обратили внимание в The Sun.

На кадрах 27-летняя Бетани Хани (Bethany Honey) из Ланкашира, Англия, наносит на кусок белого тостового хлеба спрей, не затрагивая его обратную сторону. После этого она помещает его в тостер. Через несколько секунд девушка показывает, как покрытая средством сторона ломтика остается мягкой, а вторая — высыхает и черствеет.

«Я доказываю вам, насколько важно пользоваться термозащитой, чтобы горячий воздух не навредил вашим волосам во время сушки. Всегда кажется, что в этом средстве нет особой необходимости, однако, после просмотра понимаешь, что он действительно нужен. Не экономьте на нем», — порекомендовала стилистка.

Публикация Хани стала популярной в соцсетях и набрала сотни комментариев. «Не могу поверить, неужели это правда», «С ума сойти! Ради такого ролика и хлеба не жалко», «Потрясающий эффект! Бетани, ты гений», — писали зрители.

Ранее в ноябре девушка осталась с «худшей стрижкой 2020 года» из-за парикмахерши, которая случайно напилась алкоголя во время работы. Бывшая парикмахерша Эмили Хант из Манчестера попросила коллегу покрасить ее в домашних условиях. По словам 24-летней девушки, мастер провела у нее дома 4,5 часа. Все это время она «потягивала джин и по непонятным причинам мыла свою голову».