Аналитики назвали примерное время начала снятия ограничений из-за коронавируса

Аналитики компании Oxford Economics назвали примерное время начала снятия ограничений по всему миру из-за коронавируса. О результатах исследования сообщает РИА Новости.

Как пояснили в компании, после сообщений об эффективности вакцины от немецкой фармкомпании BioNTech и ее американского партнера Pfizer некоторые экономисты поспешили обновить прогнозы по ВВП на следующий год. «Хотя это событие, несомненно, знаменует собой большой шаг вперед, на данный момент мы скептически относимся к тому, что это существенно повысит наш прогноз», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, устойчивое снятие ограничений начнется не раньше середины 2021 года. Они указали на то, что экономический рост будет зависеть от вакцинации и иммунизации населения, а этот процесс займет много месяцев.

Ранее глава швейцарского инвестбанка UBS Аксель Вебер предостерег мировую экономику от иллюзий по поводу быстрого восстановления от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. По его словам, возвращение к докризисному уровню ВВП — как на глобальном уровне, так и для отдельных стран — займет не меньше года. Восстановление прежних темпов роста и снижение безработицы может потребовать около двух лет.