Российский ученый создал программу для анализа диалога сотрудников и клиентов

Российский ученый Павел Максимов разработал программу, которая позволяет проанализировать продуктивность работы менеджеров по продажам. Пилотное внедрение проекта состоялось в одном из банков во Владивостоке, сообщается на сайте министерства науки и высшего образования России.

Программа «Аппаратно-программный комплекс для сбора и анализа диалога с клиентами» собирает и анализирует записи диалогов сотрудников и клиентов. Далее она оценивает продуктивность работы менеджера: сколько он говорит, как быстро отвечает клиенту и какой вокабулярий у операторов.

«Проект разрабатывается по технологии Agile: когда будет выпущена первая версия проекта (ориентировочно в конце этого года — первом квартале 2021 года), начнется работа над улучшением версии, будем проводить бета-тестирование», — рассказал Максимов. По его словам, программа может хорошо записывать звук даже в условиях повышенной шумности.

В Минобрнауки сообщили, что в ближайшее время запланировано внедрение продукта в трех других отделениях банка.

Поддержка молодых ученых — одно из основных направлений национального проекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 635 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.