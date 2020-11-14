Следственный комитет потратит миллионы рублей на медали к своему юбилею

Следственный комитет (СК) России потратит 2,5 миллиона на медали к своему десятилетнему юбилею. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок.

Ведомство планирует закупить десять тысяч медалей по 250 рублей за штуку. На памятном ордене планируют изобразить эмблему СК, а на обратной стороне — изображение венка из лавра и дубовых листьев. Производитель будет обязан поставить товар в течение 30 дней с момента подписания договора.

Следственный комитет был образован на базе прокуратуры России 15 января 2011 года.

Ранее, в январе 2020 года, Хамовнический суд Москвы арестовал чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок, по подозрению в получении откатов на сумму в несколько миллионов рублей. Следствие полагает, что сотрудник ведомства получал вознаграждение от компаний, обеспечивая им победу в конкурсах.