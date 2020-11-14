Пьяная пассажирка устроила дебош в российском аэропорту и пригрозила вызвать ФСБ

В аэропорту Сочи пьяная пассажирка устроила дебош. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в четверг, 12 ноября. Как рассказали пассажиры, женщина вела себя крайне агрессивно, угрожала вызвать ФСБ, выкрикивала оскорбления в адрес других пассажиров и сотрудников аэропорта.

При этом, по словам одного из свидетелей инцидента, пассажирка слабо ориентировалась в окружающей обстановке, имела шаткую походку и резкий запах алкоголя. На неоднократные требования прекратить агрессивное поведение женщина не реагировала.

Ранее пассажира авиакомпании Finnair оштрафовали на 40 тысяч евро после того, как он сходил в туалет на борту самолета и разгромил его. Происшествие случилось в 2017 году на рейсе из Финляндии во Вьетнам, однако приговор финну за дебош вынесли только сейчас. Турист начал вести себя агрессивно из-за того, что бортпроводник не разрешил ему расплачиваться подарочной картой авиакомпании во время перелета.