В Румынии пожар в больнице для зараженных коронавирусом убил 10 человек

При пожаре в больнице для зараженных коронавирусом в румынском городе Пятра-Нямц погибли 10 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на инспекцию по чрезвычайным ситуациям.

Еще 10 человек пострадали, семеро из них находятся в критическом состоянии. Ожоги первой и второй степени получил дежурный врач, который пытался спасти пациентов из реанимации. Также пострадали еще один врач и две медсестры.

Возгорание началось в палате интенсивной терапии. По предварительной версии Минздрава страны, причиной пожара стало короткое замыкание. Агентство уточняет, что медучреждение было в плохом состоянии.

Прокуратура страны возбудила уголовное дело. Главврач больницы Лучиан Мику был назначен всего три недели назад после того, как его предшественник ушел в отставку из-за плохого обращения с пациентами. Он уволился после сообщений в СМИ о пациентах, в том числе с подозрением на COVID-19, которых заставляли ждать на улице на морозе, чтобы обратиться к за медпомощью.

Весной пожар произошел в московской больнице №50 для больных COVID-19. Тогда погибли два человека. Аналогичный случай произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Загоревшиеся в больницах аппараты ИВЛ произвели на одном заводе. Оборудование поступило в больницы с Уральского приборостроительного завода («УПЗ»), входящего в структуру корпорации «Ростех». Позднее Росздравнадзор приостановил обращение этих аппаратов ИВЛ.