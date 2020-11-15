Рогозин объявил о сокращении «раздутых» зарплат менеджмента «Роскосмоса»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о сокращении «раздутых» зарплат менеджмента госкорпорации. Об этом он написал в комментариях к своему посту в Facebook.

Рогозин рассказал, что сейчас в компании действует режим максимальной экономии. Он заявил, что зарплаты менеджмента «Роскосмоса» были урезаны на 15-20 процентов. Гендиректор также добавил, что аппарат компании был сокращен на 100 человек, а аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) — со 100 до 15 человек. При этом он пояснил, что денежные средства в основном выделяются на «создание нового научно-технического задела».

Ранее «Роскосмос» открыл на своем сайте раздел с песнями генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина. На странице «Песни о космосе» появились музыкальные композиции и видеоклипы на песни Рогозина, его супруги Татьяны и других авторов. Их можно послушать онлайн или скачать. Среди опубликованных песен такие композиции как «Без тебя на душе нет покоя», «Не стреляй!», «Танцы в небе» и «Рвем небо мы в клочья».