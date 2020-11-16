Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца

Степан Джигарханян, приемный сын актера Армена Джигарханяна, опубликовал последнее фото отца. Снимок он выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.

На фотографии артист запечатлен рядом со своей второй женой, актрисой Татьяной Власовой. «Незадолго до последней госпитализации», — подписан снимок.

Ранее друг артиста Артур Согомонян заявил об открытом формате церемонии прощания с Джигарханяном. Он также попросил всех желающих попрощаться с актером прийти на траурное мероприятие в медицинских масках.

Церемонию планируется провести в Театре Армена Джигарханяна, который артист возглавлял с 1996 года. Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет. Причиной его смерти, по предварительным данным, стал отказ почек.