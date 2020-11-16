Россия ответила на нежелание США продлевать ядерный договор фразой «и не надо»

Администрация президента США Дональда Трамп приняла решение не продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Но не хотят — и не надо», — ответил представитель Москвы на нежелание американцев пролонгировать документ о ядерном арсенале. По словам Рябкова, в США не готовы воспринять здравые аргументы и логику России.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил перспективы СНВ-3 в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы США. По мнению дипломата, Байден понимает необходимость продления ДСНВ.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал его провальным.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. Договор был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

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