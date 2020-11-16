В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства

В Нижегородской области Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело о доведении журналистки Ирины Славиной до самоубийства. Как сообщает «Коммерсантъ», в ведомстве признали корректным проведенный перед ее смертью обыск.

Отказ был написан в постановлении следователя от 2 ноября — через месяц после того, как журналистка совершила самоубийство у здания МВД. Документ был передан семье погибшей 13 ноября. В нем написано, что «не усматриваются объективные данные», подтверждающие состав уголовного преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему.

В постановлении говорится, что обыск 1 октября в квартире журналистки проходил «при корректном поведении участников». Также приводятся результаты «комплексной посмертной психолого-психиатрической» экспертизы. Указывается, что Славина «с высокой степенью вероятности» имела смешанное расстройство личности. Подтверждением тому экспертиза считает частую смену мест работы, отсутствие близких друзей, «перепады настроения», а также «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях.

Адвокат Александр Караваев, представляющий мужа и детей Славиной, утверждает, что в действительности проверка Следственного комитета продолжается. По его словам, готовится документ об отмене отказа в возбуждении дела.

Караваев добавил, что к проверке регионального управления есть вопросы. «Ее проводит тот же самый СК России, что проводил обыск у Ирины. Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчиненные какие бы то ни было нормы права», — заключил адвокат.

Тело журналистки с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress. Славина за час до произошедшего опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до трагедии у нее прошел обыск. В Следственном комитете позже заявили, что она была свидетелем уголовного дела, по которому проводились следственные действия. В ведомстве также сообщили о назначении Славиной посмертной психолого-психиатрической экспертизы. За последние два года журналистку несколько раз штрафовали, в том числе по статье о неуважении к власти.