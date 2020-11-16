ФСБ предотвратила теракты бывших заключенных в Воронежской области

Бывшие заключенные исправительной колонии №3 (ИК-3) в Воронежской области получили сроки до 24 лет лишения свободы за подготовку ряда терактов, в том числе взрыва жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии. Об этом в понедельник, 16 ноября, со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, террористическое сообщество в ИК-3 создали пятеро заключенных: Русланом Бугак, Русланом Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов. Следствие и суд доказали их причастность к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся из колонии в 2019-2020 годах.

Кроме того, фигуранты признаны виновными в подготовке ряда резонансных терактов. Среди них —подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, покушения на силовиков и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой участвуют в боевых действиях в Сирии.

Приговор пятерым бывшим заключенным Второй западный окружной военный суд вынес в минувшую пятницу, 13 ноября. Фигуранты получили от 8,5 (Мухаметзянов) до 24 лет (Бугаков) лет лишения свободы.