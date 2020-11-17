Бывшего главного криминалиста МВД России попросили посадить на десять лет

В Москве гособвинение попросило посадить на десять лет бывшего главного криминалиста МВД генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».

Государственный обвинитель озвучил свою позицию в ходе прения сторон в Мещанском суде столицы и попросил, помимо десяти лет колонии общего режима, назначить подсудимому штраф в 2,5 миллиона рублей. Для заместителя Гришина полковника Олега Мазура, выступившего в роли его сообщника, запросили девять лет колонии с аналогичным штрафом. Также прокурор попросил семь лет колонии для бизнесмена Сергея Нарутова.

Приговор бывшему начальнику Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД будет оглашен 23 ноября. Гришин и Мазур были задержаны 5 декабря 2017 года в здании ЭКЦ на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве.

Следствие считает, что Гришин, Мазур и Нарутов похитили более 80 миллионов рублей бюджетных средств путем заключения государственных контрактов по завышенным ценам. Гришину вменяется три эпизода особо крупного мошенничества и незаконный оборот оружия, его сообщникам — по три эпизода мошенничества.

Петр Гришин был освобожден от занимаемой должности в декабре 2017-го указом президента Владимира Путина.