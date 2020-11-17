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Внедорожник протаранил ограждение и упал в реку рядом с московским храмом

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В Москве рядом с храмом Христа Спасителя внедорожник упал в реку. Видео с места происшествия публикует «360» в своем Telegram-канале.

По информации телеканала, автомобиль резко свернул после зеленого сигнала светофора и протаранил ограждение на Пречистенской набережной и упал в реку. По словам очевидцев, машина быстро начала тонуть. По предварительной информации, за рулем находился мужчина.

Источник телеканала утверждает, что один человек погиб в результате ДТП. На месте происшествия работают спасатели и водолазы.

Ранее в Москве на улице Остоженка водитель Infiniti протаранил Mercedes, вылетел на тротуар и сбил трех человек. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как белый Infiniti на высокой скорости врезается в черный Mercedes, тот отлетает в сторону, а сбившая его машина вылетает на тротуар. Позднее стало известно, что за рулем находился певец Эльмин Гулиев.

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