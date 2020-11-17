У росгвардейцев появился нагрудный знак

У военнослужащих Национальной гвардии России появился нагрудный знак для идентификации личности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ директора Росгвардии Виктора Золотова, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что нагрудный знак из алюминия в форме овала серебристого цвета с эмблемой Нацгвардии и условным номером воинской части предназначен для личной идентификации росгвардейцев, участвующих в охране общественного порядка и выполняющих задачи по охране важных государственных объектов.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение. Они должны называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявить служебное удостоверение по требованию граждан. Только после этого им можно назвать причины и цели обращения.

Исключение предусмотрено лишь одно — в случаях, когда необходимо незамедлительно пресечь преступление, правонарушение или когда ведется преследование совершившего их человека.

В 2011 году нагрудные знаки с личными номерами утвердило МВД для сотрудников патрульно-постовой службы, ДПС и участковых, которые также обязаны представляться гражданам.