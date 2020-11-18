Странная дыра в потолке напугала многодетную семью

Дыра в потолке одной из квартир в английском городе Блэкпул напугала проживающую там многодетную семью, где воспитываются три девочки. По словам их матери, из-за этого у двух ее дочерей появились проблемы со сном, сообщает LancsLive.

Хозяйка квартиры по имени Хлоя Эстин (Chloe Astin) рассказала, что заметила проблему с перекрытием в спальне старших дочерей в начале сентября 2020 года, а несколько недель спустя из-за сильного ливня в потолке образовалась дыра, которую девочки назвали «странной». По словам Хлои, оттуда падали куски бетона и гипса, из-за чего ее дочери чувствовали себя некомфортно и с трудом засыпали. Эстин отметила, что на протяжении нескольких месяцев обращалась в коммунальную службу и просила заделать дыру, но проблема так и не решилась. Хлоя заявила, что операторы, принимающие звонки, обещали передать информацию о случившемся руководству, но не сделали этого.

Привлечь внимание к проблеме постаралась подруга Эстин, тренер одной из ее дочерей по фигурному катанию Кэти Стейнсби (Katie Stainsby). Она назвала ужасной ситуацию, когда девочка много работает на катке, стремится попасть в национальную сборную страны, но при этом живет в подобных условиях. Вскоре инцидент прокомментировал Джон Доннеллон (John Donnellon), директор жилого комплекса, где проживает семья. Он заявил, что они уже провели часть работ, но не смогли их завершить из-за повторного введения режима самоизоляции. Доннеллон отметил, что понимает недовольство хозяйки, и пообещал закончить ремонт в начале декабря 2020 года.

Ранее в ноябре в лондонском районе Челси два четырехэтажных жилых дома рухнули из-за строительства мегаподвала. Из-за аварии пришлось эвакуировать десятки жильцов. Спасатели заявили, что не получали информацию о пострадавших и предположили, что во время обрушения в здании никого не было.

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