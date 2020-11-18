Интерпол занялся поиском российского мажора после смертельного ДТП на Ferrari

Интерпол объявил в розыск 27-летнего российского мажора Николая Григорьева спустя три года после смертельного ДТП на Минском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, данные о поиске россиянина появились на сайте Интернациональной полиции. В России сын владельца крупного агентства недвижимости Николай Григорьев находился в розыске на протяжении трех лет. В 2017 году молодой человек (на момент ДТП ему было 24 года) на своей Ferrari на скорости около 200 километров в час протаранил иномарку, которую на буксире вез другой автомобиль. Иномарка от удара сразу вспыхнула, находившиеся внутри мужчина и его невестка погибли, несмотря на попытки очевидцев трагедии потушить огонь с помощью огнетушителя.

Полицейские задержали находившегося за рулем спорткара Григорьева и доставили его в отдел, после чего отпустили. Вскоре молодой человек скрылся за границей с поддельными документами. В России в отношении беглеца возбуждены уголовные дела о подделке документов, незаконном пересечении границы и нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух человек.