Сборная Испании разгромила Германию в матче Лиги наций УЕФА со счетом 6:0

Сборная Испании на своем поле разгромила Германию в матче шестого тура Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 17 ноября, и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес. Еще по голу забили Альваро Мората, Родри и Микель Оярсабаль.

Победа позволила Испании набрать 11 очков и выиграть группу под номером 4. Первое место в квартете позволит испанцам сыграть в плей-офф Лиги наций. В активе немцев девять очков, команда гарантировала себе вторую строчку.

Параллельный матч в группе 4 между сборными Швейцарии и Украины был отменен. Это произошло из-за вспышки коронавируса в составе последних.

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