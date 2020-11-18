Хабаровский край подготовили к зиме

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочее совещание, на котором обсудил готовность сферы жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса к зиме. Об этом сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Эти две темы сейчас самые злободневные. От своевременности и полноты принимаемых мер зависит жизнедеятельность всего региона», — сказал он.

В региональном министерстве ЖКХ сообщили, что подготовка Хабаровского края в 2020 году прошла по графику — в некоторых районах из-за пандемии коронавируса даже раньше. По данным ведомства, полностью подготовка проведена и в военных городках.

Кроме того, Дегтярев обратил внимание присутствующих на совещании на тему, которая вызывает недовольство людей — уборка автодорог зимой. В ведомстве заверили, что был сделан запас песчано-соляной смеси.

Ранее Дегтярев отчитался о состоянии дел в краевой сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.