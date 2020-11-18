В Коммунарке устранили сбой на кислородной линии

На кислородной линии больницы в Коммунарке, где ранее днем произошел взрыв, завершены работы по устранению сбоя. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

«На данный момент работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии завершены. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет», — говорится в сообщении. Отмечается также, что в результате ЧП никто не пострадал.

Взрыв произошел днем 18 ноября в одном из корпусов больницы, находящемся на реконструкции. В настоящее время пациенты из соседних корпусов переведены в другие здания госпиталя, чтобы не мешать строителям и наладчикам. Как отмечают в пресс-службе мэрии, состояние каждого эвакуированного пациента находится на контроле главного врача.