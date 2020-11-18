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Путин назначил нового губернатора Белгородской области

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Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет Вячеслав Гладков. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», — сказано в публикации.

Гладков был выпускником третьего потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Прежний глава Белгородской области Евгений Савченко занимал этот пост с 1993 года и был последним губернатором со времен президентства Бориса Ельцина. 17 сентября он ушел в отставку, его место временно занял первый зам Денис Буцаев.


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