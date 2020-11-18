Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В МГУ отреагировали на требование студентов вернуть часть платы за обучение
Центр «Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса
Известный врач обвинил московскую клинику в смерти сестры с COVID-19
В России предложили ввести курортный сбор во всех регионах
В Москве выявили новые мутации коронавируса 
Бывший президент Польши поведал о заработках США на ссорах его страны с Россией
К отказавшемуся от идеи главы Чечни бизнесмену отправился помощник Кадырова
Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук с мылом
Назван вред металлических чехлов для смартфонов
Новости партнеров
Прослушать новость

Морская выдра поймала акулу на глазах у фотографов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alice Cahill / Don Henderson

Двое американцев в городе Морро-Бэй, штат Калифорния, сделали уникальные фотографии морской выдры, которая появилась на поверхности воды с крупной акулой в лапах. На кадры с каланом обратило внимание издание USA Today.

10 ноября Дон Хендерсон (Don Henderson) и Элис Кахилл (Alice Cahill) заметили морскую выдру, которая держала в лапах крупную калифорнийскую бычью акулу. Они сделали несколько фотографий с животным и показали их морскому биологу Майклу Д. Харрису (Michael D. Harris) из Департамента рыбных и природных ресурсов Калифорнии.

«Насколько известно мне и моим коллегам, это первый задокументированный случай, когда морская выдра поймала калифорнийскую бычью акулу», — сказал Харрис.

В субботу, 14 ноября, фотографии опубликовала в соцсетях некоммерческая организация, которая занимается охраной морских выдр. «К несчастью, мы не знаем, чем все закончилось. Был ли это поиск пищи? Съел ли калан акулу и пытался ли съесть? Если это не поиск пищи, чем обусловлено такое поведение калана?» — сказал Харрис.

Один из пользователей Twitter пошутил: «Они несчастные влюбленные, и ничто не сможет убедить меня в обратном».

Южные морские выдры в Центральной Калифорнии в основном питаются беспозвоночными, такими как морские ежи, крабы, морские ушки и моллюски. Северные каланы, от Вашингтона до Аляски, чаще питаются рыбой, в том числе, возможно, и акулами. Обычно кормятся на поверхности, используя собственную грудь как поднос.

Ранее сообщалось, что морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток. Мужчина снял на видео, как крупная выдра в отчаянии подплыла к его лодке и залезла на палубу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sea otter catches shark in extremely rare species interaction
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Морскую выдру показали играющей в баскетбол
Американские спасатели вернули детеныша выдры его матери
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0116 ноября

«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»

История россиянки, которая переехала в Амстердам
11:19Сегодня

Лев убил гиену в нескольких метрах от туристов и попал на видео

10:17Сегодня

Семилетняя девочка спасла семью от гибели в огне

09:25Сегодня

Мужчина не нашел в магазине нужный товар и крупно разбогател

Из жизни00:01 8 ноября
Оливера Чиркович

Первая пантера

Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
08:11Сегодня

Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут

06:59Сегодня

Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер

06:40Сегодня

Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его

Из жизни00:02 2 ноября

«Собирай манатки и езжай!»

История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
05:00Сегодня

Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду

01:58Сегодня

Доисторическую рыбу длиной полтора метра прибило к берегу

20:3217 ноября

Женщина похудела на 38 килограммов благодаря одной фотографии

Россия
Хабаровский край подготовили к зиме
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
В Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19
«Водка уже не так популярна»
 
Путину разрешили отправить военных в Карабах
В Москве увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к COVID-19
«У нее была четкая страшная цель — уничтожить ребенка»
Откуда в российских женщинах берется ненависть к своим детям и кто на самом деле в этом виноват?
Все материалы
Мир
В Техасе начали использовать холодильники для трупов из-за переполненных моргов
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
Дипломаты США и Франции приедут в Москву обсуждать ситуацию в Карабахе
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
Глава НАТО предупредил США о «высокой цене» вывода войск из Афганистана
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Борис Джонсон назвал катастрофой передачу полномочий правительству Шотландии
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Число получателей пособий по безработице выросло в пять раз
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
«Роснефть» и лицей «Сириус» объявили набор в программу «Роснефть-классов»
Россиян стали чаще увольнять
Российская компания добилась компенсации от США
«Инновации приведут к большим переменам в лесном бизнесе»
Глава совета директоров «Приангарского ЛПК» об экономике лесной отрасли
Все материалы
Силовые структуры
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Гражданин Икс
30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Раскрыты подробности гибели двух детей в московской квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о росте числа избежавших судимости россиян
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Бывшего главного криминалиста МВД России попросили посадить на десять лет
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Все материалы
Культура
Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца
Тела в выгодном свете
Американский фотограф по-новому взглянул на обнаженное тело. Его снимками восхищается весь мир
Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера
«Месяцы слабости, бессонницы и боли»
Кто рискует пострадать от коронавируса и что ждет выживших?
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства
«Это какой-то беспредел»
 
Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут
Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер
Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Honda показала новый Civic
Наследник FX: каким получился Infiniti QX55
Все подробности о новом кросс-купе Infiniti
Объявлены цены на лимитированную серию Hyundai Solaris в России
Путешествовать на Lamborghini? Мы это сделали. Снова
История одного побега: Краснодарский край, перевалы, Urus
Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
Уникальные модели Jeep, которые не стали запускать в серию
Внедорожники, которые рвутся в будущее, но не хотят расставаться с прошлым
Kia отложила старт продаж дизельного Sorento в России
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы