Морская выдра поймала акулу на глазах у фотографов

Двое американцев в городе Морро-Бэй, штат Калифорния, сделали уникальные фотографии морской выдры, которая появилась на поверхности воды с крупной акулой в лапах. На кадры с каланом обратило внимание издание USA Today.

10 ноября Дон Хендерсон (Don Henderson) и Элис Кахилл (Alice Cahill) заметили морскую выдру, которая держала в лапах крупную калифорнийскую бычью акулу. Они сделали несколько фотографий с животным и показали их морскому биологу Майклу Д. Харрису (Michael D. Harris) из Департамента рыбных и природных ресурсов Калифорнии.

«Насколько известно мне и моим коллегам, это первый задокументированный случай, когда морская выдра поймала калифорнийскую бычью акулу», — сказал Харрис.

В субботу, 14 ноября, фотографии опубликовала в соцсетях некоммерческая организация, которая занимается охраной морских выдр. «К несчастью, мы не знаем, чем все закончилось. Был ли это поиск пищи? Съел ли калан акулу и пытался ли съесть? Если это не поиск пищи, чем обусловлено такое поведение калана?» — сказал Харрис.

Один из пользователей Twitter пошутил: «Они несчастные влюбленные, и ничто не сможет убедить меня в обратном».

Южные морские выдры в Центральной Калифорнии в основном питаются беспозвоночными, такими как морские ежи, крабы, морские ушки и моллюски. Северные каланы, от Вашингтона до Аляски, чаще питаются рыбой, в том числе, возможно, и акулами. Обычно кормятся на поверхности, используя собственную грудь как поднос.

Ранее сообщалось, что морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток. Мужчина снял на видео, как крупная выдра в отчаянии подплыла к его лодке и залезла на палубу.