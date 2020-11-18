В Санкт-Петербурге зрителям запретили доступ на спортивные мероприятия

Зрителям запретили доступ на спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге с 23 ноября. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на его сайте.

Также приостанавливается работа общепита и ледовых катков в торговых центрах. К другим ледовым каткам устанавливаются дополнительные требования: не более одного посетителя на десять квадратных метров. На крытых катках не разрешено находиться одновременно более чем 30 посетителям. При этом те, кто проходит спортивную подготовку, и остальные не должны находиться на катке в одно время. На открытых катках закроют раздевалки.

Отмечается, что новые ограничения не коснутся профессиональных спортивных клубов, а также не повлияют на осуществление спортивной подготовки.

Помимо этого, нововведения коснулись концертных залов, театров и кинотеатров. С 1 декабря наполняемость в них не должна превышать 25 процентов. Исключение составляют только те мероприятия, на которые на данный момент продано достаточно много билетов.