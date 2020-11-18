Поехавший в Турцию россиянин назвал отпуск мучением и пожаловался на отравление

Российский турист, отдохнувший в Турции, заболел на курорте и назвал отпуск мучением. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил россиянин, на средиземноморском курорте он отдыхал вместе с женой. В первую очередь впечатление от поездки испортил отель, в котором они остановились. «Нас отвели в средненькую столовую, дали средненькую еду, и мы решили пойти в местный 24-часовой магазин, чтобы купить воды. Кулеров у них не было», — объяснил путешественник.

Утром, по его словам, под окнами объекта размещения появились палатки, и раскинулся «самый настоящий турецкий базар».

На третий день отпуска турист отравился и попал в местную больницу. «Два дня без нормальной еды, тошнота и все сопутствующее. Отошел на третий день, а на следующий уже уезжать!» — пожаловался он.

Вернувшись домой, продолжил россиянин, он увидел беспорядок в квартире и голодную кошку, за которой обещала присматривать знакомая. «Мы все прибрали, поменяли турецкие деньги на рубли, и, наконец, поняли, что отпуск закончился! Это была тяжелая неделя, вместо отдыха я получил отравление, усталость и много трат», — подытожил автор блога, отметив, что в будущем выберет другое место и станет лучше планировать выезды за границу.

Ранее россиянка, отдохнувшая в одном из отелей Турции, рассказала о том, что ее соотечественники отказываются соблюдать «антикоронавирусные правила» в гостинице. В частности, они игнорируют новые требования посещения хаммама.