Россиян предупредили о проблемах с продажей текилы

В России могут возникнуть проблемы с продажей текилы, сообщает газета «Ведомости». Алкогольный напиток может исчезнуть с рынков России и других стран ЕАЭС после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции, предупреждает издание.

Дело в том, что правилами установлено требование по содержанию метанола (не более 0,05 процента), а по мексиканским законам, содержание метанола может быть в разы выше (до 0,3 процента). В самом документе нет понятий «текила» и «мескаль», и посол Мексики Норма Пенсадо попросила включить их в регламент.

Партнер юридической фирмы Claims Игорь Невзоров напомнил, что технология производства текилы в Мексике строго регламентирована. Именно за счет метанола напиток получает характерные вкус и аромат, а его содержание безопасно для здоровья. Технический регламент должен был вступить в силу 9 января 2021 года, но срок его введения перенесли на год. До конца апреля 2021-го документ доработают и внесут в него ряд изменений.

Текилу делают из ферментированного сока голубой агавы строго в нескольких штатах Мексики. Соблюдение этого правила регулируется сводом стандартов Consejo Regulador del Tequila.